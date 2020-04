Ciclismo: annullato il G.P. Team del Capitano, aperto ai giovani delle categorie Esordienti

Sport

Verucchio

| 07:53 - 19 Aprile 2020

La partenza dello scorso anno con la premiazione del campione italiano Franco Cazzarò (Pol.Sammarinese).

Scelta scontata, ma sofferta è stata dunque annullata la 3ª edizione del “G.P. Team del Capitano” in programma nel mese di maggio, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La formazione romagnola, anticipando il primo D.P.C.M di marzo, aveva già sospeso tutti gli allenamenti collegiali e le riunioni in sede in modo da prevenire contagi, attrezzandosi con strumenti digitali per rimanere collegati in questo periodo di distanziamento sociale. “Fin dai primi momenti, abbiamo capito che non era da sottovalutare il ‘nemico invisibile’ – spiega il presidente Daniele Bertozzi – dopo aver sospeso le nostre attività e preso atto delle recenti direttive degli organismi sportivi (UCI e FCI), con dispiacere annulliamo la nostra manifestazione di quest’anno aperta ai giovani delle categorie Esordienti (13-14 anni), al momento non escludiamo la possibilità di riproporla a fine della stagione, ma ad oggi non possiamo proprio programmare nulla”. Il team conta oltre cento affiliati, che distanti ma uniti, pedalano sui rulli di casa; la scorsa settimana c’è stata anche la gradita visita “in diretta” dello scalatore romagnolo della Bardiani-cfs, Manuel Senni, che ha pedalato con i membri del team. Prossimo incontro, ospite della diretta con Daniele Bertozzi ci sarà il commissario tecnico della nazionale italiana, Davide Cassani. “Onorati della presenza di Davide con cui ho condiviso lunghi tratti in sella alla bici, abbiamo deciso di approfondire il tema dei giovani e l’organizzazione di manifestazioni che inesorabilmente attraverseranno una crisi senza precedenti”. L’appuntamento è fissato per lunedì sera, intorno alle ore 18:30, sulla pagina ufficiale “Team del Capitano ASD”, sarà l’occasione per discutere i temi ed interagire col CT. Un momento di condivisione, utile a rimanere vicini, con l’augurio di poter tornare quanto prima a fare ciò che ci rende liberi. Qui il link per seguire la diretta





Leonardo Metalli