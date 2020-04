Coronavirus: in Provincia di Pesaro Urbino 16 nuovi casi e 7 decessi

Attualità

Pesaro

| 07:39 - 19 Aprile 2020

In Provincia di Pesaro Urbino 16 nuovi casi di positività al Covid-19.

Anche a Pesaro si conferma il trend nazionale dell'epidemia di Covid-19: i contagi rallentano, diminuiscono i pazienti in ospedale e in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in Provincia di Pesaro Urbino sono stati registrati 16 casi, mentre i casi totali sono 2293. I pazienti in terapia intensiva sono 15 (lo 0,66% del totale), 153 in totale i ricoverati (6,7% del totale), ma sono 80 quelli ricoverati presso le strutture per la degenza successiva alla fase acuta della malattia (3,5%). Si conferma però il trend nazionale sui decessi, che non calano: sono 7 (due non risalgono alle ultime 24 ore).