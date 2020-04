Auguri "telefonici" dal sindaco per i 100 anni della riccionese Giuseppina Gregorini

Attualità

Riccione

| 14:31 - 18 Aprile 2020

La signora Pina mentre spegne le candeline.

La signora Pina ha compiuto ieri 100 anni e ha ricevuto, tra gli altri, gli auguri del sindaco di Riccione Renata Tosi. Giuseppina Gregorini (detta Pina) ha risposto subito al telefono e ha risposto con voce ferma, quando le è stato chiesto di raccontare un po’ della sua storia: “Beh la mia storia è un po’ lunga”. Cuoca di professione ha vissuto per alcuni anni in Brasile, poi, tornata in Italia, ha vissuto a San Clemente e a Coriano, quindi a Riccione dove tutt’ora abita. “Io sto a casa mia - dice - ma vicino di appartamento c’è mio figlio”. Il figlio Adriano si unisce agli auguri alla mamma, fatti da sindaco e da tutta l'amministrazione comunale di Riccione.