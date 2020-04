Attualità

Rimini

| 14:21 - 18 Aprile 2020

Thomas Agostini e Ivan Signoretti titolari de Il Cortile in centro.

Pizze in dono al personale sanitario del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Infermi di Rimini. Ancora un gesto di gratitudine verso chi è impegnato in prima linea nel combattere l'emergenza Covid-19: è stato "Il cortile in centro", locale di Rimini, a recapitare le pizze davanti al pronto soccorso dell'ospedale. "Questi sono i veri eroi e noi ieri sera abbiamo voluto ringraziarli a modo nostro. Grazie per quello che state facendo", si legge sul pagina Facebook de "Il cortile in centro".