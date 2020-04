Coronavirus a Rimini, in giro in auto senza patente e assicurazione E' costato caro il giro in auto ad una coppia fermata a Rivazzurra

Cronaca Rimini | 13:18 - 18 Aprile 2020 Dal sabato di Pasqua (11 aprile) a ieri (venerdì 17 aprile) la Guardia di Finanza ha acquisito 325 autocertificazioni e sanzionato amministrative 45 persone, allontanatesi dal proprio domicilio senza giustificato motivo. Un uomo di nazionalità albanese è stato anche denunciato per violazione del Testo Unico sull'immigrazione: è stato fermato, a Rivazzurra, alla guida di un'Opel Astra priva di copertura assicurativa e intestata a una persona deceduta nel 2018. La vettura è stata sequestrata e inoltre l'uomo guidava senza aver mai conseguito la patente. La sanzione per violazione delle normative anti covid-19 è scattata anche per la passeggera, una donna di nazionalità peruviana.