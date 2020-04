Coronavirus: a San Marino 20 casi in più, ma il 95% dei positivi totali è in isolamento a casa

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:01 - 18 Aprile 2020

Ospedale di Stato di San Marino..

A San Marino nelle ultime 24 ore si registrano 20 casi di positività in più al Covid-19. I casi attualmente positivi sono 356 a cui si aggiungono 60 guariti e 39 deceduti, per un totale di 455 persone positive dall'inizio dell'epidemie. I nuovi 20 casi sono emersi dall'esame di 77 tamponi. L'ospedale di Stato di San Marino si sta decongestionando, visto che in terapia intensiva ci sono solo 4 pazienti (3 donne e 1 un uomo) e nel reparto infettivi in isolamento sono 14 (sette donne e sette uomini). Le percentuali: 1,1% di pazienti in rianimazione, 3,9% in ospedale in isolamento, il 95% in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore, infine, non si è registrato alcun decesso.