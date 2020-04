Futuro della ristorazione: riminese apre pagina Facebook con consigli per gli esercenti in difficoltà

Attualità

Rimini

| 13:32 - 18 Aprile 2020

Salvatore Campanile.

Coperti dimezzati, clienti fidelizzati, strategie ben precise per non rinunciare agli obiettivi programmati entro il 2020. Sono questi gli ultimi argomenti trattati da Salvatore Campanile sulla sua pagina Facebook “Salvatore Campanile- Restaurant Manager Coach” e sul gruppo Fb “la Ristorazione unita contro il Coronavirus” creato insieme al suo socio per dare un aiuto concreto a tutti quei ristoratori che oggi si trovano in difficoltà e non trovano le strategie adatte per non licenziare ii dipendenti o addirittura non chiudere il proprio Locale.



Il Restaurant Manager Coach originario di Torino e residente a Rimini da oltre vent'anni, che in tema coaching sta frequentando il Micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni) del Dr. Cerè, evidenzia che nell'attuale situazione di crisi per la pandemia sia possibile trovare delle opporunità per tutti coloro che oggi sono a casa e stanno pensando cosa fare per non perdere la propria clientela o anche trovarne altra; oppure come evitare il licenziamento dei propri dipendenti ripianificando i propri obiettivi e magari lavorando su quello che il mercato dà la possibilità di fare, come le consegne a domicilio. Parte di queste strategie sono state frutti di risultati concreti e misurabili in Cina, dove Salvatore ha già potuto collaborare con diversi ristoratori e pizzerie italiane. Grazie a un suo contatto sul posto, è riuscito ad apportare strategie personalizzate e definite, che hanno dato risultati positivi alla ripartenza dopo il lockdown. Durante questa quarantena il giovane coach ha avuto modo di affinare la sua tecnica sulla gestione delle risorse a disposizione e sulla gestione del tempo.