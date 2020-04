Ciclismo: la Gran Fondo del Capitano rinviata al 13 Giugno 2021

Sport

Bagno di Romagna

| 12:09 - 18 Aprile 2020

La partenza della scorsa edizione della Granfondo del Capitano.

Domenca 14 giugno non si correrà la undicesima edizione della Gran Fondo del Capitano: rinviata al prossimo anno. Proprio dopo le festività pasquali, infatti, la Federazione Ciclistica Italiana ha deciso di prorogare il divieto di gareggiare fino a fine Giugno, annullando di fatto le competizioni in programma su tutto il territorio nazionale. È con questo spirito- spiegano gli organizzatori - che rinviamo al 13 Giugno 2021 la competizione ciclistica nell'entroterra romagnolo. A tutti gli iscritti di quest’anno sarà garantita la partecipazione alla prossima edizione trasferendo automaticamente la quota al prossimo anno. Inoltre, il Comitato organizzativo ha deciso donare 5.000 euro alle famiglie più bisognose del territorio: un gesto concreto di vicinanza e di utilità sociale che unisce idealmente tutti i ciclisti a Bagno di Romagna. Il denaro sarà affidato al Comune che lo utilizzerà per erogare buoni pasto.