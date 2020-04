Prende un taxi con con due etti di eroina nascosta nella borsa

Cronaca

Cattolica

| 09:27 - 18 Aprile 2020

Sono state 431 le persone controllate dai carabinieri nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, di cui 6 verbalizzate poiché circolavano in assenza di un giustificato motivo. Tra queste una giovane ucraina 21enne, pregiudicata, è finita nella rete dei carabinieri della Tenenza di Cattolica. La donna, infatti, è stata controllata a bordo di un taxi su cui viaggiava tranquilla, sicura di non esser sottoposta a controlli. Tuttavia il mezzo è stato fermato. Alla richiesta di documenti, la 21enne ha iniziato ad innervosirsi. Il suo atteggiamento ha indotto pertanto i militari a chiederle di scendere dal mezzo per la perquisizione. La donna enne aveva nella borsa 210 grammi di eroina. Per lei sono scattate le manette.