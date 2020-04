Su Youtube spopola il brano anti-Covid-19 del riccionese Beart

Attualità

Riccione

| 09:04 - 18 Aprile 2020

"Non ci vediamo da un pò" è la canzone del cantautore Beart, al secolo Riccardo Bartolini che sta spopolando su Youtube. È una divertente canzone in chiave anti-Covid-19 che le persone usano come scongiuro. L’artista riccionese canta la quarantena, lo scorrere delle giornate e le persone che facevano parte del quotidiano, gli amici, i vicini e tutto quel mondo che ora dannatamente gli manca. Il pezzo è stato realizzato nell’isolamento forzato della propria casa: ieri, in un giorno, raggiunte oltre 5mila visualizzazioni.