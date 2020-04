Coronavirus Pesaro 17 aprile, 11 morti e 28 nuovi contagi

Attualità

Pesaro

18:54 - 17 Aprile 2020

In provincia di Pesaro Urbino, nelle ultime ventiquattro ore, i nuovi contagi da coronavirus sono stati 28 arrivando così a un totale di 2.277 test positivi. I decessi complessivi salgono a 433, con undici vittime in più rispetto a ieri. I pazienti in aree semi intensive sono 205 (-9) con punte di 85 a Pesaro Marche Nord e 56 ad Ancona Torrette mentre quelli in aree post critiche sono 241 (+10) principalmente ospitati a Galantara di Pesaro (54), Campofilone di Ferno (55) e Ancona Torrette (44). Le persone in isolamento domiciliare a scopo precauzionale nella Regione sono 7.882 (3.507 sintomatici e 4.375 asintomatici) tra cui 1.247 operatori sanitari: 2.068 ad Ancona, 3.894 a Pesaro Urbino, 990 a Macerata, 580 a Fermo e 350 ad Ascoli Piceno. Sono 23.968 le persone che hanno trascorso o stanno trascorrendo la quarantena in casa per scopi precauzionali.