A San Leo il progetto ‘Spazi Sicuri all’aperto’, per le persone con disabilità

Attualità

San Leo

| 15:49 - 17 Aprile 2020

Gli operatori dell'Asl della Romagna Spoke autismo - Npia di Rimini.

L’Amministrazione comunale di San Leo con piacere ha aderito al progetto “Spazi Sicuri all’aperto” organizzato in collaborazione con l'Asl della Romagna Spoke autismo - Npia di Rimini: un piccolo aiuto per le famiglie che si trovano a gestire persone con disabilità in questi giorni difficile Commenta la Consigliera delegata Martina Rinaldi.



La parrocchia di Pietracuta ha gentilmente messo a disposizione il parco Andreina.



Inoltre il progetto “Studiamo insieme” sarà disponibile in modalità online da Lunedi 20 Aprile. I ragazzi della scuola primaria e secondaria del Comune di San Leo possono contattare il numero 350-1287508 e prenotare delle ore di aiuto compiti assieme alla volontaria del Servizio Civile Chiara Podeschi. Il progetto vuole essere un incentivo allo studio per tutti i nostri ragazzi e un aiuto alle famiglie e alle insegnanti nel loro importante compito educativo. Ringraziamo per la preziosa collaborazione la dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale A. Battelli e il coordinatore del Servizio Civile dell’Unione.