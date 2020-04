Virus: nella provincia di Rimini il contagio e' sceso dal 20% al 2%

Attualità

Rimini

| 15:25 - 17 Aprile 2020

Il sindaco di Rmini Andrea Gnassi.

Il sindaco Andrea Gnassi tiene a rimarcare che "l'emergenza sanitaria non e' finita": la provincia di Rimini, sottolinea, e' stata tra le prime ad adottare "misure forti di prevenzione" e cosi' il contagio e' sceso "dal 20% al 2%", anche grazie a "una grande risposta della sanita' pubblica". Ora i tavoli provinciali, prosegue, definiranno le modalita' attraverso le quali stare al lavoro, in modo da passare "dalla decretazione d'urgenza al governo dei processi nella fase di transizione". Dato che "non c'e' una data sul calendario in cui si apre e si fa cosi'". Per il turismo, conclude, serve una "strategia di breve, medio e lungo periodo" e se i plexiglass divisori "sono una sciocchezza", spiagge e hotel dovranno riorganizzarsi tra distanze e spazi puntando decisamente sulla salute e la sicurezza. (Dire)