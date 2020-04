A Verucchio la cultura non si ferma: scatta la biblioteca a domicilio

Attualità

Verucchio

| 15:16 - 17 Aprile 2020

Biblioteca a domicilio a Verucchio.

Scatta “Io leggo a casa – Biblioteca a domicilio”. I Ci.Vi.Vo. - Amici della biblioteca effettueranno le consegne in bici elettrica grazie alla collaborazione con Mondo Ruote di Villa Verucchio e World Dimension di Santarcangelo che hanno messo a disposizione i mezzi. La sindaca Stefania Sabba: “Dopo i compiti stampati in municipio e portati a casa agli alunni ecco libri e dvd preventivamente sanificati, recapitati fra le pareti domestiche. A Verucchio la cultura non si ferma e l’attenzione all’ambiente resta prioritaria in ogni occasione”





Dopo “Io studio a casa”, i compiti stampati in municipio e consegnati ai giovani alunni per favorire la didattica a distanza, il Comune di Verucchio lancia un nuovo servizio rivolto agli amanti del sapere: “Io leggo a casa – Biblioteca a domicilio”.





“A partire da domani, sabato 18 aprile, sarà possibile ricevere fra le pareti domestiche libri e dvd della biblioteca comunale ‘Don Milani’ e saranno i Ci.Vi.Vo. - Amici della Biblioteca a occuparsi delle consegne. I materiali richiesti arriveranno infatti a casa in bicicletta elettrica, grazie alla collaborazione di Mondo Ruote di Villa Verucchio e World Dimension di Santarcangelo che hanno gentilmente messo a disposizione un mezzo ciascuno. Questo per lanciare un messaggio di tutela ambientale in un momento in cui è ancor più importante la salvaguardia del mondo che ci circonda” rivela la sindaca Stefania Sabba.





“Questo nuovo servizio risponde a una doppia esigenza: da un lato è l’ennesimo segnale che anche a Verucchio la cultura non si ferma, come dimostrano le tante iniziative social e online presenti e future ideate per far vivere anche in questa fase i nostri contenitori culturali. Ma vuole contemporaneamente offrire occasioni di approfondimento e di semplice svago attraverso un buon libro o la visione di un film a tutti quei concittadini che stanno responsabilmente rispettando le prescrizioni di contrasto alla pandemia da Covid-19 stando in casa” aggiunge la prima cittadina con delega alla cultura.





COME FUNZIONA

Per poter accedere al servizio occorre essere iscritti alla Biblioteca Don Milani (disponibile comunque in ogni momento alle nuove iscrizioni) e libri e dvd sono individuabili nel catalogo online Scoprirete consultabile al link https://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac.do. La richiesta dovrà essere effettuata inviando una mail a biblioteca@comune.verucchio.rn.it o telefonando al numero 0541-671166 il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.

La durata del prestito è di 30 giorni, e anche il ritiro avverrà a cura dei volontari. Per chi non fosse riuscito a restituire alla biblioteca i libri ricevuti prima della sospensione per Covid, è possibile richiedere la riconsegna con le stesse modalità di contatto.

Agli utenti viene richiesto in via precauzionale di utilizzare i guanti durante la consultazione o lettura del materiale consegnato, di non tossire e non starnutire sui libri, e di informare tempestivamente la biblioteca in caso di assoggettamento dell’utente al regime di quarantena da Coronavirus o di sopraggiunta positività al virus stesso.

Tutti i libri e i dvd in catalogo verranno consegnati previa sanificazione ed inseriti in una borsina appositamente pensata per il progetto.