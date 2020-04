Terminata la distribuzione delle mascherine a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 13:49 - 17 Aprile 2020

La consegna delle mascherine in centro a Rimini.

Si è conclusa la distribuzione porta a porta delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Emilia- Romagna e dal Comune di Poggio Torriana. Sono state consegnate oltre 4000 mascherine, 3500 donate dalla Regione e 500 circa dal Comune.

Sono state consegnate 2 mascherine per ogni nucleo famigliare.



L'amministrazione commenta così la realizzazione di questa importante attività: "Grazie alle donazioni di due nostri concittadini, Franco Donati e Andrea Cavana, che ringraziamo sinceramente, nei prossimi giorni avremo a disposizione altre mascherine che verranno consegnate con priorità alle fasce più deboli della nostra comunità seguendo le indicazioni regionali. Se qualche cittadino fosse rimasto fuori dalla consegna delle mascherine può contattare l'U.R.P del nostro Ente inviando una mail a urp@comune.poggiotorriana.rn.it . Inoltre vogliamo raccomandare di non giustificare il possesso della mascherina come alibi o un incentivo ad uscire di casa, indossare la mascherina è un atto di rispetto verso il prossimo, poiché serve a proteggere le persone che stanno intorno a noi e a contrastare il contagio. La mascherina rappresenta una protezione per chi deve uscire di casa esclusivamente per motivi lavorativi, di salute e per acquisti di prima necessità o urgenze ammesse dalla normativa. Infine come Amministrazione comunale vogliamo esprimere un grande ringraziamento ai volontari della Protezione Civile e ai nostri dipendenti comunali che si sono resi disponibili ad assolvere questo compito".