VIDEO Rimini: i droni pizzicano ancora gente in giro lontano da casa

Cronaca

Rimini

| 13:41 - 17 Aprile 2020

Entrano in campo anche i droni per scoraggiare chi, in violazione alle direttive e alle misure emergenziali ministeriali e regionali, esce di casa per ragioni non consentite. Si sono alzati giovedì in volo, e lo faranno anche nei prossimi giorni, due droni pilotati dagli operatori della Polizia Locale riminese, che dall'alto hanno setacciato parchi e spiagge per segnalare in tempo reale agli agenti operanti a terra le persone che si trovavano illecitamente sulla spiaggia e nei parchi pubblici.



Un importante aiuto tecnologico che ha consentito di continuare i controlli, anche in questo inizio di settimana dopo le festività pasquali: nei 3 giorni che vanno da martedì 14, a giovedì 16 aprile, la Polizia Locale ha fermato in tutto 1204 persone; 910 in tutto le autocertificazioni acquisite e 953 le attività commerciali o gli esercizi pubblici presso cui gli agenti hanno accertato la chiusura, oppure, per le poche attività legittimate ad aprire, il rispetto delle distanze e l’uso dei dispositivi di sicurezza. Le sanzioni amministrative fatte in 3 giorni, sono in tutto 6. Alcune persone sono trovate ancora a passeggio o a prendere il sole in spiaggia, altre invece pizzicati molto lontano da casa per fare la spesa. Verbali di tipo amministrativo, che vengono contestati immediatamente per aver dichiarato motivi futili o palesemente non coerenti con le ragioni per le quali è consentito uscire dalla propria abitazione. A queste si aggiunge una denuncia fatta, nella mattinata di ieri a una persona trovata da sola in un auto parcheggiata, denunciata per atti osceni in luogo pubblico.



Sono in tanti, invece, i cittadini che ringraziano il grande lavoro che sta facendo la Polizia Locale di Rimini i cui uomini e donne in queste settimane hanno sempre continuato a prestare il loro servizio per la comunità, sottraendosi alle proprie famiglie e rischiando ogni giorno un contagio. Un impegno per vigilare sulle strade e contrastare la diffusione della pandemia, che viene trova riconoscenza anche in maniera ufficiale. L’azienda Galvanina ha infatti in questi gironi voluto donare a tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale, due bancali contenenti 250 colli ci bevande non alcoliche come segno di gratitudine e riconoscimento per l’importante lavoro che stanno svolgendo in questo periodo.