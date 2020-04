Lite condominiale a Bellaria per il posto auto, intervengono i Carabinieri

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:29 - 17 Aprile 2020

Litigi di palazzo per il parcheggio negli stalli comuni, al punto che son dovuti intervenire i Carabinieri di Bellaria-Igea Marina. L'episodio risale a giovedì attorno alle 13: alla vista dei militari due dei condomini si sono accesi e lanciati in offese, rifiutando di consegnare i propri documenti di identità. I tentativi di mediazione sono sfociati in spintoni, calci e pugni, tanto che è stato necessario l'intervento di un'altra pattuglia. I due, un 65enne e un 60enne, sono stati arrestati in flagranza per resistenza, violenza e oltraggio. Dichiarati in arresto, sono stati rimessi immediatamente in libertà, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria nazionale.