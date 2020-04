Passeggiate con i bambini, ora anche Venturi si dice possibilista: "Se lo meritano"

Attualità

| 11:56 - 17 Aprile 2020

Dopo una prima apertura attraverso una circolare del ministero dell'Interno subito rettificata da comunicazioni perentorie del Governo e delle Regioni sulla possibilità o meno di uscire a fare brevi passeggiate con i propri figli (situazione che deve sempre e comunque rispondere a questioni di estrema necessità, come l'assenza di una figura che possa accudirli in casa ad esempio per andare a fare la spesa, ndc), ora anche il commissario ad acta per l'emergenza Sergio Venturi si dice possibilista sull'ipotesi, o meglio sollecitazione, a portare fuori i propri figli. «Oggi si portano fuori i cani, ma sarebbe utile progettare rapidamente una bella passeggiata coi bambini. Se la meritano». La decisione finale però spetta al Governo. Pertanto bisognerà attendere il prossimo Dpcm per vedere se sarà previsto un allentamento delle restrizioni in questi termini.