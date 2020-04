Mascherine nuove gettate nell'immondizia, la scoperta di un operatore di Hera

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:46 - 17 Aprile 2020

La foto alle mascherine nuove trovate in un bidone per le immondizie.

Di questi tempi in cui è ancora difficile reperire mascherine non soltanto per il personale sanitario, arriva puntuale la segnalazione alla nostra redazione di un operatore ecologico di Hera, che venerdì mattina si è trovato di fronte a una brutta sorpresa.



Svuotando i cestelli a bordo strada in zona San Martino dei Mulini a Santarcangelo di Romagna ho trovato dentro a un bidone sette mascherine buttate dentro nuove. Penso siano quelle che la Protezione civile sta consegnando a domicilio in questi giorni. Non so se sono stati i cittadini o qualcuno che le consegna, in ogni caso è una vergogna!



