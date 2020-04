San Giovanni: cancellata la Festa delle Streghe 2020, "Scelta sofferta e difficilissima"

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 09:09 - 17 Aprile 2020

Festa delle Streghe di San Giovanni in Marignano.

La Notte delle Streghe 2020 è stata ufficialmente annullata a causa dell’emergenza coronavirus. L'annuncio era già nell’aria da qualche settimana.

“Questa scelta sofferta e difficilissima – afferma l’Amministrazione comunale – conferma la modalità con la quale stiamo gestendo fin dal primo giorno questa complessa emergenza sanitaria: nella più completa trasparenza, con e per i cittadini.

Fin dai primi momenti, dallo scorso febbraio, è stato subito chiaro che ci trovavamo in un’emergenza senza precedenti e, non conoscendo bene come si sarebbe evoluta la situazione, abbiamo scelto da un lato di sospendere tutto ciò che non era essenziale, e dall’altro lavorare giorno per giorno per sostenere i cittadini e rispondere a tutte le necessità che si sarebbero e si sono verificate. Il nostro tessuto sociale e commerciale ha risposto con un grande senso di responsabilità, mettendosi al nostro fianco e reinventandosi con grande entusiasmo.

Allo stesso i modo i cittadini si sono dimostrati fin da subito estremamente collaborativi. Rispondendo alle quotidiane e nuove necessità, ci siamo resi conto che anche il Bilancio comunale andava ripensato alla luce dell’emergenza, mettendo a disposizione risorse a favore di nuovi bisogni, sia interni (mascherine, sanificazione e riorganizzazione uffici), che esterni (sospensione delle rette con conseguente diminuzione delle entrate, buoni spesa, sostegni straordinari alle famiglie).

Non ci possiamo sottrarre a queste necessità, né a quelle che emergeranno nei prossimi mesi. Questa emergenza ci offre uno scenario davvero indefinito, che ci impedisce di fare piani e progetti e lungo termine. Fin da subito è apparso chiaro che i grandi eventi estivi sarebbero stati di difficile realizzazione: La Notte delle Streghe è l’evento che segna l’inizio dell’estate, atteso dai marignanesi e dai comuni vicini, ma anche da tantissimi turisti.

Dobbiamo fare i conti tuttavia con la realtà in cui ci troviamo: non è possibile, allo stato attuale svolgerla per una serie di motivazioni, che cercheremo di esplicitare.

A livello sanitario, non possiamo sapere quando avrà fine l’emergenza e anche se fosse prima di giugno, non avremmo i necessari tempi tecnici per il ripensamento dell’evento alla luce delle nuove necessità. A livello di coscienza, non possiamo fare prevalere il desiderio di svolgere un evento per il quale diamo anima e cuore e che fa parte di noi, sul rischio di creare occasioni e possibilità di contagio. Non ce lo possiamo permettere.

A livello economico dobbiamo avere la consapevolezza che serviranno tantissime risorse per questa emergenza e che noi non possiamo essere manchevoli su questo.

A livello tradizionale, la manifestazione fa parte di noi e della nostra Comunità. Nasce per celebrare il solstizio d’estate e la ritualità pagana, nonché i riti connessi con la Notte di San Giovanni. Difficile valutare di poterla collocare in un altro periodo dell’anno.