Virus Pesaro: altri otto decessi, ma meno ricoveri e calano i contagiati

| 07:54 - 17 Aprile 2020

Si sono registrati purtroppo altri otto decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Pesaro Urbino. Il totale da inizio emergenza sale a quota 430. Ci sono due dati positivi però: sono 1.694 i dimessi guariti, 16 pazienti in terapia intensiva, 3.761 persone in isolamento domiciliare, di cui 536 operatori sanitari. E in più cala il numero dei ricoverati, in poco più di due settimane o poco più, negli ospedali Covid delle Marche si è liberato un posto ogni sei e ora il totale dei ricoverati è sceso sotto quota mille. Da inizio epidemia i contagi sono stati 2249 (+19 fra ieri e oggi, molti legati alle situazioni nelle case di riposo).