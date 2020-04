Rimini: fine settimana con caldo e temperature sopra i 20 gradi, poi torna aria più fredda

Attualità

Rimini

| 20:03 - 16 Aprile 2020

Il bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna per il weekend del 19 aprile.

Previsioni week-end a Rimini e provincia



a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com Emissione del 16/04/2020 ore 19:50parzialmente velato al mattino. Nubi alte e stratificate ben più compatte nel pomeriggio-sera, con cielo totalmente velato.assenti.minime comprese tra +4° e +7°, massime comprese tra +18° e +22°.deboli da Est/Sud-Est, con locali rinforzi sulla costa nel pomeriggio.poco mosso.moltoalta.velato da nubi alte al mattino e nella prima parte del pomeriggio; molto nuvoloso fra tardo pomeriggio e sera.assenti.minime comprese tra +8° e +11°, massime comprese tra +19° e +23°.pressochè assenti al mattino. Deboli da Est/Sud-Est nel pomeriggio.da calmo a poco mosso.alta.



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto a ridosso dell’Appennino, velato da nubi stratificate su pianura e costa. Generale aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio.pressochè assenti, eccezion fatta per deboli piovaschi fra notte e mattino sui rilievi.minime comprese tra +11° e +14°, massime comprese tra +20° e +24°.deboli dai quadranti orientali.poco mosso.alta.l’azione di “blocco” dell’Alta Pressione in Atlantico favorirà l’incursione di aria più fredda dai Balcani verso le regioni adriatiche, compreso il riminese. Fra Lunedì 20 e Martedì 21 è atteso un graduale calo termico, con attivazione di correnti di Bora da Est/Nord-Est. Da valutare il contributo in termini di precipitazioni, che dovrebbe risultare scarso o assente.Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook