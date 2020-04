Riccione, rinviata a settembre la manifestazione ‘Viale Gramsci in Fiore 2020’

Eventi

Riccione

| 18:41 - 16 Aprile 2020

La scorsa edizione di Viale Gramsci in fiore.

Viale Gramsci in Fiore, la mostra mercato dedicata a tutti gli amanti dei fiori, del giardinaggio e dell’artigianato di alta qualità, non si svolgerà come programmato nel week end del 18-19 Aprile, causa restrizioni COVID-19. I fiori sbocceranno a Riccione in Viale Gramsci a Settembre 2020.



La manifestazione di Riccione, anche se giovane ha riscosso grande interesse nel settore del “verde”, per l’edizione 2020 ci saranno grandi novità: avrà inizio da Viale Gramsci che interseca il Viale Ceccarini, quindi maggiore visibilità dalla passeggiata principale, inoltre per l’occasione sarà aperta l’elegantissima Villa Franceschi, dove al suo interno verrà allestita una mostra a tema e il tutto contornato da una zona relax dove poter sorseggiare un cocktail e finger food studiati per l’occasione. La manifestazione è ad ingresso gratuito.



Quanto prima verranno comunicate le date della manifestazione



