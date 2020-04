Virus, Rimini, 16 aprile: altri 5 decessi, 25 nuovi contagi rispetto a ieri

Attualità

Rimini

| 17:47 - 16 Aprile 2020

La Regione ha comunicato altri 5 decessi di residenti riminesi.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 25 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore: 17 a Rimini, due a Cattolica e Montescudo-Montecolombo, uno a Riccione, Santarcangelo, Bellaria Igea Marina e Morciano di Romagna. Si attestano su 1.774 i casi diagnosticati per Coronavirus, distinguendo 1.686 residenti in provincia e 88 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali. Per quanto riguarda il dato odierno, 12 pazienti sono maschi e 13 femmine. Al riguardo, Ausl precisa che 2 sono ricoverati in ospedale e gli altri 23 sono seguiti al proprio domicilio in isolamento poiché i sintomi presentati sono compatibili con tale regime. La Regione ha comunicato altri 5 decessi di residenti: 3 pazienti di sesso femminile di 77, 82 e 93 anni, e 2 di sesso maschile di 75 e 85 anni. Sono invece 29 i nuovi casi nella Repubblica di San Marino (vedi notizia completa).



Comune numero casi

Rimini 633

Cattolica 224

Riccione 219

Misano Adriatico 115

San Giovanni in Marignano 128

Santarcangelo di Romagna 55

San Clemente 36

Montescudo-Monte Colombo 32

Morciano di Romagna 36

Coriano 65

Novafeltria 27

Bellaria Igea Marina 41

Saludecio 20

Verucchio 17

Pennabilli 10

Mondaino 8

San Leo 7

Montefiore Conca 7

Gemmano 4

Montegridolfo 5

Talamello 3

Poggio Torriana 6

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 2

TOTALE 1.697