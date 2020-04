Terminati i lavori alla palestra di Coriano, tutto pronto per riavviare le attività

Attualità

Coriano

14:59 - 16 Aprile 2020

L apalestra di Ospedaletto a Coriano.

Nelle scorse settimane sono terminati i lavori alla palestra della scuola primaria di Ospedaletto detta “il pallone”.

Tutto è pronto per l'uso, non appena si potranno riprendere le attività sportive potrà quindi essere immediatamente utilizzata.



L'appalto ammontava a 113.000 euro e comprendeva anche lavori di abbellimento alla palazzina accanto alla palestra, lavori che, in accordo con la dirigenza scolastica, si è deciso verranno programmati a fine attività didattica e comunque terminata l’emergenza.



Al momento tutti i plessi, escluso quelli sede delle direzioni didattiche, sono inutilizzati e per questi è già stata prenotata una totale sanificazione che verrà effettuata subito prima della ripresa delle attività, delle quali ancora non si ha una precisa calendarizzazione.



”E’ già stato progettata la posa dell’ascensore presso la scuola media di Coriano – afferma Roberto Bianchi (assessore ai lavori pubblici) - non appena si saprà se la scuola potrà riaprire o meno per quest’anno scolastico e sarà possibile riprendere i cantieri, i lavori procederanno immediatamente con tutte le varie fasi al fine di concludere l’intervento entro l’estate.”



“Oltre a garantire i servizi, i lavori pubblici serviranno anche da motore per la ripartenza economica del territorio – spiega

Domenica Spinelli (sindaco)-. E’ per questo che spingerò al massimo affinché quello che l’amministrazione può mettere in campo lo faccia al più presto, tutto naturalmente nella massima sicurezza dei lavoratori che si troveranno ad operare”.