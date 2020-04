Santarcangelo, mascherine: in corso di elaborazione l’elenco delle attività disponibili alla vendita

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:36 - 16 Aprile 2020

Disribuzione di mascherine chirurgiche.

Al fine di agevolare i cittadini nella ricerca di mascherine facciali, l’Amministrazione comunale sta elaborando un elenco di farmacie, parafarmacie e altri esercizi commerciali autorizzati che hanno in disponibilità tali dispositivi per la vendita.



Le attività possono comunicare la propria adesione inviando una mail con i propri riferimenti, recapiti, le tipologie di mascherine e il prezzo di vendita all’indirizzo urp@comune.santarcangelo.rn.it: nei prossimi giorni, l’elenco verrà pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.santarcangelo.rn.it.



Nel frattempo, si concluderà nella giornata di oggi (giovedì 16 aprile) la prima distribuzione delle mascherine facciali messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per il Comune di Santarcangelo, che in questi giorni ha interessato circa 6.000 famiglie a partire dai nuclei in cui sono presenti componenti con più di 65 anni o persone fragili (come ad esempio disabili), nonché famiglie numerose o in difficoltà socio-economica. Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale valuterà come procedere per la distribuzione o l’assegnazione mirata delle mascherine rimanenti in accordo con la Protezione civile.