Crolla anche il mercato delle auto usate, -59,3 per cento di passaggi in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:19 - 16 Aprile 2020

Sono calati del 59,3 per cento i passaggi di proprietà di auto usate nella provincia di Rimini, in linea con il calo regionale del 59,5%. Il dato fa parte di una ricerca pubblicata da AutoScout24 ed effettuata dal suo centro studi. Si tratta del principale sito in Europa di annunci di auto e moto, ha così coinvolto i propri utenti da cui sono emersi anche alcuni segnali positivi e di fiducia per il mercato delle auto usate, salvo cambiamenti importanti nell’economia del Paese e delle famiglie. In attesa della prossima fase di “riaperture” graduali ipotizzate dal Governo in merito all’emergenza Covid-19, ci si interroga quindi sul futuro del settore automotive per capire se e come cambieranno le intenzioni di acquisto.