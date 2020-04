Coronavirus: spiaggie chiuse, i ladri ne approfittano 

Cronaca

Rimini

09:35 - 16 Aprile 2020

Alcune vele da kite surf.

Raid l'altra notte nella zona del bagno 78 di Rimini. Ignoti hanno rubato tavole, vele da surf e kite surf custodite in un deposito. E' stato il riminese Riccardo Castroni, responsabile del centro nautico ad accorgersi del furto. Tanta rabbia, sembra che i ladri sapessero esattamente cosa fare, visto che hanno scelto il materiale più costoso. Sono riusciti a portare via attrezzatura per almeno diecimila euro. Non si esclude il furto su commissione. Sono stati gli addetti alla vigilanza a notare che la porta di ferro era stata forzata e ad avvertire il responsabile del centro nautico, uno dei più frequentati in estate.