Ciclismo: l'Uci ha deciso, il Giro d’Italia si correrà a ottobre

09:12 - 16 Aprile 2020

Il Giro d’Italia si correrà ad ottobre. Prende forma il nuovo calendario del ciclismo nell’ambito di una possibile ripartenza, sempre che l’evoluzione della pandemia legata al coronavirus lo consenta. Il Tour de France si terrà dal 29 agosto al 20 settembre: “Correre questo evento nelle migliori condizioni possibili è ritenuto essenziale dato il suo ruolo centrale nell`economia del ciclismo e la sua esposizione, in particolare per i team che traggono vantaggio in questa occasione da una visibilità senza pari”, si legge nel comunicato Uci. Il Giro in Romagna arriverà senza dubbio nella seconda settimana con l’ipotesi più probabile che rimane quella originale con l'arrivo a Rimini il mercoledì (14 ottobre), la tappa “Nove Colli” di Cesenatico il giovedì (15 ottobre) e la partenza da Cervia il venerdì (16 ottobre). L’ufficialità di percorsi e date dovrebbe avvenire entro il 15 maggio.