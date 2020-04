Coronavirus Pesaro, altri 5 morti e 35 nuovi contagi

Attualità

Pesaro

| 08:20 - 16 Aprile 2020

Sono 16 i pazienti in terapia intensiva.

Cinque ulteriori decessi (contro gli otto di ieri) e 35 contagi in più rispetto a 24 ore fa, quando l’aumento era stato di 14 casi. I dati sulla diffusione del Coronavirus nella provincia di Pesaro, complessivamente dall’inizio dell’emergenza a oggi sono 2.230 casi. Pesa ancora come un macigno il numero delle vittime, salgono a 422 nel pesarese. Ci sono più pazienti nella terapia intensiva dell’ospedale Marche Nord di Pesaro: erano 12, ora sono 16. Aumentano anche le persone in isolamento fiduciario, arrivando a 3.888, con 528 operatori sanitari in quarantena. Sono 1.660 i dimessi guariti.