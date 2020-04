Coronavirus: positivo fugge da ospedale, rintracciato alla stazione di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:18 - 15 Aprile 2020

La stazione di Rimini.

la Polizia ferroviaria ha rintracciato in mattinata alla stazione di Rimini un 19enne di origine africana risultato positivo al Covid-19: il giovavane lo scorso 9 aprile si era arbitrariamente allontanato dall'ospedale di Lugo, nel Ravennate.

Domiciliato a Bologna ma di fatto senza fissa dimora, era entrato in pronto soccorso con sintomi che facevano pensare al Covid-19: ma verso sera, in attesa dei risultati del tampone che avrebbero confermato la positività, aveva fatto perdere le proprie tracce senza avvisare medici o infermieri.