Guardie zoofile e volontari di protezione civile in giro per Coriano a distribuire mascherine

Attualità

Coriano

| 12:58 - 15 Aprile 2020

La consegna delle mascherine da parte delle Guardie ecozoofile.

Anche nel fine settimana di Pasqua le Guardie zoofile di "Fare Ambiente" assieme ai volontari appartenenti ad associazioni di Protezione civile, coordinati dal personale del Comune di Coriano, si sono adoperate per la distribuzione gratuita di mascherine utili per la prevenzione del contagio da parte dell’ormai famigerato Covid-19.



Una delle precauzioni tutt’ora valida rimane quella dell’isolamento sociale, ma, in caso abbiamo la necessità, comprovata, ad uscire di casa è fondamentale coprire naso e bocca con le mascherine, lavarsi frequentemente le mani, o se impossibilitati utilizzare un gel disinfettante a base alcolica.



La distribuzione capillare è avvenuta porta a porta e ha permesso di raggiungere tutti i cittadini residenti nel Comune di Coriano, consegna avvenuta sempre prestando la massima attenzione nel rispetto della distanza interpersonale e inserendo le mascherine, accompagnate da una comunicazione del Comune nella quale vengono riportate diverse informazioni utili, nella buchetta delle lettere così da impedire il contatto tra gli operatori e la cittadinanza.



Sono state diverse le richieste, in particolare da parte delle persone anziane, che necessitavano di chiarimenti, ma ai quali è stato consigliato di rivolgersi direttamente al Comune per avere maggiori delucidazioni, anche perché lo stesso Comune ha attivato uno sportello per chi avesse bisogno di un percorso di tipo psicologico. Si rammenta, inoltre, che è possibile uscire per portare a spasso il proprio cane, ma rimanendo nelle vicinanze della propria abitazione e sempre tenendo l’animale al guinzaglio.