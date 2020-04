Spesa alimentare, gli ambulanti chiedono di poter tornare ad allestire banchetti nelle piazze

Attualità

Rimini

| 12:54 - 15 Aprile 2020

Foto di repertorio.

Nella provincia di Rimini, per chi ancora non lo sapesse, i mercati - anche quelli alimentari - sono sospesi dall'11 marzo fino a data da destinarsi. Per questo gli operatori in area pubblica hanno inviato una lettera a tutti i sindaci della provincia per chiedere la riorganizzazione almeno dei banchetti alimentari, che in alternativa e a supporto delle attività commerciali fisse, permetterebbe di accordiare file e tempi di attesa, offrendo risposte non solo ai consumatori più esigenti ma anche ai produttori agricoli locali che fanno fatica a smaltire i loro prodotti, riflessione che va estesa anche alla stagione agricola che è appena partita. Con la proposta, veicolata da Anva, Confesercenti, Fiva e Confcommercio provinciali, di accettare i buoni spesa, permettendo così a chiunque di accedere alla spesa all'aperto.