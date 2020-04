Gara di solidarietà per chi è in difficoltà: raccolta alimentare pasquale al Conad City

Attualità

Rimini

| 11:00 - 15 Aprile 2020

Latte, farina, zucchero, pasta, ceci, fagioli e uova di Pasqua per grandi e piccini. Sono solo alcuni dei beni di prima necessità raccolti su iniziativa di alcuni cittadini riminesi e dei soci del Conad di via Marecchiese a Rimini nel periodo pasquale per dare sostegno a chi sta attraversando un periodo difficile a causa dell’impatto economico del Coronavirus.



Insieme ai membri dello staff della palestra Body Shake sono stati raccolte in poco tempo le donazioni con le quali è stato possibile acquistare le merci nel locale punto vendita, cui sono state aggiunte ulteriori donazioni. In tutto sono stati distribuiti un quintale di pasta e uno di zucchero, due quintali di legumi vari e due di farina, cento litri d'olio, sessanta uova di pasqua per i bambini, oltre a biscotti, tonno ed altri beni di prima necessità. Le derrate sono state consegnate a quattro parrocchie della zona, che le stanno distribuendo alle famiglie in difficoltà.