Cattolica: Festival della cultura sportiva, a luglio il ritorno nello stadio

Sport

Cattolica

| 09:43 - 15 Aprile 2020

Una esibizione del Festival nazionale della cultura sportiva.

Il Festival nazionale della cultura sportiva torna a Cattolica. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Rimbalzi fuori campo è in programma dal 6 all’11 luglio, sempre che l’eventuale prosecuzione delle misure di contenimento del Covid-19 non ne comportino annullamento o rinvio dell’evento. Per il momento l’amministrazione comunale ha accolto la proposta arrivata da Rimbalzi fuori campo per organizzare il festival di nuovo nella Regina, nel mese di luglio. L’associazione ha richiesto nello specifico a Palazzo Mancini la disponibilità gratuita dello stadio comunale di Cattolica, con l’utilizzo del campo principale e campetti periferici dalle 9 alle 13, spogliatoi con relative pulizie, utilizzo di palloni, ostacoli, casacche, coni e cinesini. E la disponibilità della palestra nella adiacente scuola media Filippini, da utilizzare solo in caso di maltempo. L’amministrazione comunale si è resa disponibile a contribuire come partner alla realizzazione del progetto denominato Tacchetti a spillo, proposto da Rimbalzi fuori campo."La manifestazione, che si è svolta anche nel 2019 con le stesse modalità, vedrà la presenza di numerosi partecipanti tra cui personalità sportive e atleti nazionali ed internazionali. La volontà comune dell’Ente e dell’associazione culturale locale, è quella di fare conoscere ed apprezzare agli atleti partecipanti e alle loro famiglie e amici, le bellezze dei luoghi del nostro territorio, stimolando l’interesse a volervi soggiornare in estate"