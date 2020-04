Teatro Leo Amici, nuovi eventi e spettacoli online dal prossimo weekend

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 09:25 - 15 Aprile 2020

Musical Accadde ad Allumiere.

Contenuti culturali e spettacoli dal prossimo weekend promossi dal Teatro Leo Amici, dalla Fondazione Leo Amici e Associazione Dare. In occasione del 34esimo anniversario della scomparsa del fondatore del Lago di Monte Colombo, Leo Amici, la nota località collinare riminese, ospita ogni anno una serie di eventi artistici e non, che quest’anno, per l’emergenza Covid-19, sono stati trasferiti on line, con un programma di appuntamenti apprezzabili anche dalla propria abitazione, nel pieno spirito di #iorestoacasa.



Nell’ambito del progetto #Teatroacasa, che sinora ha visto la pubblicazione on line sul sito del Teatro Leo Amici ben 7 musical originali italiani di successo e visibili gratuitamente, giovedì 16 aprile sarà reso disponibile “Accadde ad Allumiere” (Ballata in due tempi) che racconta un fatto realmente accaduto: nella piazza di Allumiere, paese natio di Leo Amici, si svolge una pubblica assemblea per decidere se il volto da dipingere sul "Cencio", stendardo delle contrade per la corsa degli asinelli che si svolge ogni anno, possa essere il suo. Molti testimoniano e raccontano aneddoti della loro amicizia con Leo. Ne esce un quadro reale della personalità di Leo Amici e della sua storia. Spettacolare la rappresentazione del Corteo Medievale e degli sbandieratori.



Sempre giovedì 16 aprile, dalle ore 16:00, in diretta sul sito www.teatroleoamici.it, una Messa in ricordo del maestro Leo e, a seguire, un messaggio di Carlo Tedeschi con la sua famiglia dedicato alla ricorrenza.



Sempre sullo stesso sito, venerdì 17 aprile, arriva il film “La Verità di un ragazzo”, girato nel 1985 e dal quale Carlo Tedeschi ha tratto il romanzo “Il ritorno dal labirinto”. Soggetto e Regia sono di Leo Amici.



Ogni anno in questo periodo, il Teatro del Lago di Monte Colombo ospita il “Festival della Canzone per Leo” che da spazio a giovani promettenti artisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, mettendo a loro disposizione spazi, tecnici, costumisti, strumenti, performers per costruire la propria proposta artistica.



Quest’anno, proprio per lo stato emergenziale in atto, saranno riproposte le vecchie edizioni del Festival, che saranno on line, visibili sempre gratuitamente da sabato 18 aprile, accompagnate da una novità, realizzata da Rdl - compagnia teatrale e produzione audio e video:

il brano “ Big Bang”, di Carlo Tedeschi ed Emanuele Tedeschi, interpretato da Francesco Di Carlo, che sarebbe stato il pezzo di punta dell’edizione 2020.



“Siamo tutti schiavi, è l’anarchia del fai da te, progettata da plebei, ricconi e scimpanzé. Avessimo un momento dedicato ai nostri cuori, la vita in bianco e nero sfoglierebbe ogni colore...” recita il testo.



Il brano è disponibile su Itunes e sui maggiori stores online dal 15 aprile; dello stesso è stato realizzato da RDL un videoclip, visibile sul canale youtube Italian Musicals