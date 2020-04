VIDEO Il mare ripulito dalla quarantena, delfini e tonni invadono l'adriatico

Attualità

Emilia Romagna

| 08:58 - 15 Aprile 2020

In questi giorni di lockdown, il mare delle coste romagnole torna limpido, trasparente come non mai. Su YouTube e sui social sono numerosi i filmati e le foto di delfini e tonni ripresi dai pochi pescatori in servizio nel weekend pasquale a largo delle coste di Ravenna e Milano Marittima. "Calato il disturbo sonoro in mare - dice Attilio Rinaldi, presidente del Centro Ricerche Marine - molte specie ittiche si sono avvicinate alla costa per mangiare il nostro abbondante pesce azzurro. Lunedì 13 aprile è stato filmato un gruppo di stenelle che si sono avvicinate alle nostre coste per cibarsi di pesce azzurro, di cui l'Adriatico abbonda".