Coronavirus Rimini, tra le vittime anche il medico di famiglia Maurizio Bertaccini

Attualità

Rimini

| 08:06 - 15 Aprile 2020

Maurizio Bertaccini, aveva 68 anni.

Continuano purtroppo i decessi nella provincia di Rimini da Covid-19. Tra i morti in queste ultime ore per questo terribile virus che attacca i polmoni anche il medico Maurizio Bertaccini. Ricoverato dal 24 marzo scorso, le sue condizioni hanno cominciato ad aggravarsi a partire da sabato, e ieri mattina il dottore ha spento gli occhi all'età di 68 anni. La morte di Bertaccini, nato a Savignano sul Rubicone, ha lasciato un profondo vuoto in quanti lo hanno conosciuto anche per le sue spiccate doti di umiltà e umanità. Sposato con sei figli, era diventato diacono nel 1997, Bertaccini faceva parte della comunità di Montetauro a Coriano ed era molto noto e stimato per il suo impegno sociale. È il primo medico a morire di coronavirus nella provincia di Rimini. "E’ una grande perdita per la nostra comunità - ha dichiarato la sindaca, Domenica Spinelli, unendosi al cordoglio dei famigliari e delle persone vicine al medico - era una persona sempre disponibile e generosa. Speravamo in un miracolo, ma oggi è arrivata la terribile notizia". Oltre a Bertaccini, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altri 2 uomini e 2 donne. Il conto sale così a 146 da quando è scoppiata l'epidemia.