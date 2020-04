Spaventoso incendio alla discarica di Sogliano sul Rubicone. Esplose le vetrate degli uffici

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 16:26 - 14 Aprile 2020

L'incendio alla discarica di Sogliano sul Rubicone.





Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile i tecnici di Arpae sono intervenuti, su segnalazione del Corpo provinciale dei Vigili del fuoco, per un incendio presso l'Area Marconi, l'attività di trattamento rifiuti della Sogliano Ambiente Spa in località Ginestreto. L'incendio nella discarica ha interessato i materiali stoccati all'esterno, per un quantitativo pari a circa 200 tonnellate, già selezionati e imballati per la successiva attività di recupero, causando la formazione di una densa colonna di fumo che fortunatamente, data la distanza dell'impianto dai più vicini nuclei abitativi e la direzione dei venti, non ha investito abitazioni né determinato problematiche significative. Lo sviluppo dell'incendio e il rapido intervento dei Vigili del fuoco hanno evitato il coinvolgimento dell'edificio adibito ad uffici, interessato comunque dall'esplosione delle vetrate.



I tecnici di Arpae, giunti sul posto, hanno constatato il controllo dell'incendio da parte dei Vigili del fuoco e la corretta gestione delle acque di spegnimento e dello schiumogeno, raccolti nella vasca di prima pioggia. Le condizioni atmosferiche hanno favorito l'innalzamento e la dispersione della densa colonna di fumo verso gli strati più elevati dell'atmosfera e quindi in varie direzioni (da nord-ovest a sud-ovest).



Sono state effettuate, a tre ore circa dall'avvio dell'incendio, indagini della qualità dell'aria nell'area esterna all'impianto con strumenti portatili, al fine di valutare l'eventuale presenza di polveri sottili, composti organici volatili e altre sostanze derivanti dalla combustione a livello stradale. Le misure hanno rilevato valori estremamente contenuti ed escluso criticità ambientali nelle zone monitorate.



I controlli sono proseguiti nella mattinata di martedì 14 aprile, per verificare lo stato dei luoghi e procedere con le prime verifiche relative alla gestione dei rifiuti combusti. Prosegue l'attività di presidio dei Vigili del Fuoco per evitare nuovi focolai e completare l'attività di svuotamento di una cisterna interrata di GPL.