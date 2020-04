Covid-19 Santarcangelo: ambulatorio privato scopre 20 persone con gli anticorpi post infezione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:38 - 14 Aprile 2020

Test sierologici in ambulatorio privato a Santarcangelo: 20 contagiati su 150 persone sottoposte al test.

L'elevato tasso di mortalità fa pensare che in realtà il numero dei casi di positività al Coronavirus sua superiore a quello ufficiale. A Santarcangelo l'ambulatorio privato Rimedical ha avviato i test sierologici, ai quali si sono sottoposti 150 riminesi. E tra questi, 20 hanno scoperto di avere sviluppato gli anticorpi successivi all'infezione da Covid-19. Significa che sono altri casi rimasti finora "nascosti". Questo perché le persone in questione hanno sviluppato sintomatologia molto blanda: una piccola perdita di olfatto e gusto, o una febbre lieve. Quindi non sono stati sottoposti a tampone. Secondo quanto riferito da Assunta Aversa, responsabile del punto prelievi di Rimedical, una buona parte dei 20 ha ancora in corso l'infezione. In caso di esito positivo al test sierologico, con infezione in corso, la persona deve mettersi in isolamento e avvertire il proprio medico di base.