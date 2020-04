Rimini: bagnini affittano lettini a domicilio, da usare in balconi e giardini

Attualità

Rimini

| 14:38 - 14 Aprile 2020

Bagno 67 - Tortuga Beach.

Se i riminesi non vanno alla spiaggia, la spiaggia va dai riminesi, almeno i lettini. La trovata è dei gestori di due stabilimenti balneari di Rimini, il 66 A e il 67, che affittano i lettini in modo tale che i cittadini possano utilizzarli nei propri giardini o balconi. Oltre a trovare nuovi clienti, l'obiettivo espresso dal titolare Federico Bronzetti e "far vivere una quarantena più tranquilla e serena, uno così può chiudere gli occhi, ascoltare un po' di musica e sognare di essere in spiaggia". La Prefettura ha dato il permesso, come servizio d'asporto, agli imprenditori balneari, che hanno ricevuto già una decina di prenotazioni. Le consegne iniziano oggi pomeriggio (martedì 14 aprile). Quando sarà dato il via libera agli stabilimenti di aprire, i gestori andranno a riprendersi i lettini e il loro utilizzo proseguirà sulla battigia.