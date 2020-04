Coronavirus a San Marino, un nuovo caso ma solo 15 tamponi negli ultimi due giorni

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:43 - 14 Aprile 2020

Dalla conferenza stampa di oggi.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



L'andamento della pandemia nel mese di marzo



La Repubblica di San Marino registra solo un nuovo caso di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, un numero che risente del fatto che negli ultimi due giorni sono state sottoposti a tampone soltanto le persone ricoverate all’ospedale di Stato o che sono transitate al pronto soccorso.



Domenica sono stati registrati due casi nuovi, lunedì uno, risultati di solo 15 tamponi effettuati in due giorni. Bisogna dunque aspettare domani per vedere l’impatto del sondaggio della pandemia anche all’esterno dell’ospedale.



I soggetti complessivamente positivi a oggi sono 283, di cui solo 38 risultano ricoverati (-4) con 16 in terapia intensiva, per una scelta dell'Authority sanitaria di sorvegliare più a lungo i degenti. Ferme a 53 le guarigioni totali e a 36 i decessi.



«Bene i dati, l'andamento delle curve, le proiezioni statistiche, ma vogliamo guardare anche alla persona, essendo anche una comunità più piccola», sottolinea il direttore Gabriele Rinaldi, «abbiamo deciso di affrontare un passaggio per riacquistare serenità e speranza, che non va interpretata come volontà di allontanare il problema, che rimane e non deve scoraggiare».