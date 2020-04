FOTO A Bellaria uova di Pasqua per tutti, il più grande a nonna Lucia per i suoi cent'anni

Cronaca

Lucia Lazzarini ha compiuto cent'anni pochi giorni fa - Foto di Alessia Bocchini.

Si è chiuso un weekend pasquale in cui, ancora una volta, alla cittadinanza sono stati chiesti grandi sacrifici per rendere efficaci le misure anti contagio. Con questa consapevolezza e per portare alle famiglie un po’ di gioia, musica e spensieratezza, nel lunedì dell’Angelo quattro auto di servizio hanno circolato per le vie di Bellaria-Igea Marina con al seguito il sindaco Filippo Giorgetti e tanti volontari, tutti impegnati nella consegna di uova pasquali e piccoli pensieri ai più piccoli e agli anziani.



Non è mancato un saluto e grande uovo a Lucia Lazzarini, che ha compiuto in questi giorni cento anni, circondata dall’affetto della famiglia.



«La Pasquetta ha voluto rappresentare un piccolo momento di gioia e siamo felici che l’iniziativa sia stata apprezzata, soprattutto dai bambini», esclama con gioia il sindaco di Bellaria, «ciò che ha fatto più piacere sono stati l’ordine e la compostezza con cui le nostre famiglia hanno atteso e poi vissuto il nostro arrivo: anche in questi giorni di festa e bel tempo, in cui il rispetto delle misure anti contagio è stato più impegnativo, meritano di essere sottolineati la correttezza ed il senso civico dimostrati dalla nostra cittadinanza».



Foto di Alessia Bocchini