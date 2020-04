Buoni spesa per i cittadini di Riccione, un sms avvisa dell'avvenuta erogazione

Attualità

Riccione

| 11:21 - 14 Aprile 2020

Foto da internet.

Vista la numerosità delle domande pervenute per l'ottenimento dei buoni spesa messi a disposizione anche nel Comune riccionese, l'amministrazione avvisa che a partire da martedì 14 aprile verranno fatte erogazioni successive.



Tutti i richiedenti il buono spesa riceveranno attraverso un sms la comunicazione in merito all’assegnazione del beneficio (anche in caso di esito negativo). Il valore del buono spesa assegnato sarà comunicato dal ricevimento dell’SMS, e verrà accreditato sulla Tessera Sanitaria del richiedente che dovrà essere utilizzata quale carta per il pagamento dello spesa. Si precisa che gli esercizi commerciali presso i quali utilizzare il buono sono riportati nell’elenco pubblicato sul sito del Comune. Si ricorda che NON rientrano nei beni acquistabili con il buono spesa alcolici, cosmetici, lotterie e tabacchi.