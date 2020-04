Rimini: sta bene il primo bimbo nato da una mamma positiva

Attualità

Rimini

| 08:38 - 14 Aprile 2020

Il primo bimbo a Rimini nato da mamma positiva al Coronavirus.

Il neonato sta bene, ha un peso di 4 chili, è negativo al virus e sta in camera 'isolato' con la mamma. Lo allatta al seno ma con l’uso della mascherina e di altre precauzioni. Dopo Bologna, anche a Rimini - alla maternità dell'ospedale "Infermi", venerdì 10 aprile, è nato il primo bimbo da donna positiva al coronavirus. È il primo caso nell’area riminese: la madre accusava sintomi lievi del virus. "Ci sono anche altre donne in procinto di partorire che stiamo monitorando, perché presto potrebbero esserci altri casi - spiega Federico Spelzini, primario dell’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale riminese.



Spelzini vuole comunque rassicurare tutte le mamme che in questi giorni si trovano ad avere a che fare con la maternità dell'ospedale "Infermi". Abbiamo una sala parto dedicata, siamo pronti e attrezzati con personale addestrato in modo adeguato - spiega Spelzini - La mamma è asintomatica, non era già ricoverata ed è arrivata qui solo poco prima del parto: era molto preoccupata.