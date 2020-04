Coronavirus, superati i 400 morti nel pesarese: 78 i nuovi contagiati

Attualità

Pesaro

14 Aprile 2020

Salgono a 2181 i casi positivi al Covid-19 a Pesaro e provincia.

Il coronavirus in provincia di Pesaro Urbino ha ucciso più di 400 persone, una soglia drammatica. Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte altre 15 persone, arrivando a un totale di decessi 409, 728 nelle Marche. I dati comunicati nel lunedì di Pasquetta purtroppo non sono buoni, salgono a 2181 i casi positivi al Covid-19 a Pesaro e provincia, con 3919 persone in isolamento domiciliare, di cui 518 operatori sanitari. Secondo il bollettino di ieri del Gores regionale, i tamponi positivi registrati sono stati 78 sui 456 tamponi analizzati: sono positivi il 17,1% dei test processati. Cresce il numero dei dimessi- guariti. Ora sono 1588.