Coronavirus, due morti nel riminese: non ce la fa un 54enne. I nuovi contagiati sono 21

Attualità

Rimini

| 17:34 - 13 Aprile 2020

Coronavirus, il punto sui contagi in provincia di Rimini del lunedì di Pasquetta, 13 aprile.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 21 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore: 5 in più a Rimini, 3 in più a Bellaria Igea Marina, Saludecio e San Giovanni in Marignano, 2 in più a Santarcangelo e Morciano, 1 in più a Riccione, Cattolica e Montefiore Conca. Sono tutti in isolamento domiciliare.

Due i nuovi decessi: un 54enne e una 93enne. In totale i casi di positività sono 1727. Il dato delle nuove guarigioni conferma il trend positivo: +22 nelle ultime 24 ore, per un totale di 290.



I contagi divisi per Comune



Rimini 606

Cattolica 221

Riccione 216

Misano 114

San Giovanni 125

Santarcangelo 54

San Clemente 36

Montescudo Monte Colombo 30

Morciano 34

Coriano 65

Novafeltria 26

Bellaria Igea Marina 38

Saludecio 20

Verucchio 17

Pennabilli 10

Mondaino 8

San Leo 7

Montefiore 7

Gemmano 4

Montegridolfo 5

Talamello 3

Poggio Torriana 6

Maiolo 2

Sant'Agata Feltria 2