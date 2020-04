VIDEO L’elicottero della Polizia sorveglia Rimini dall’alto

Attualità

Rimini

| 17:29 - 13 Aprile 2020

Rimini sorvegliata dall’alto con l’elicottero della Polizia di Stato, che nel weekend di Pasqua, oltre a garantire una copertura sicura e immediata alle pattuglie della Polizia, ha battuto palmo a palmo tutta la città, perlustrando anche le zone interne e periferiche, comprese le aree più impervie, difficilmente raggiungibili con mezzi di terra. Come annunciato delle autorità, nel weekend di Pasqua i controlli sono stati più stringenti, per verificare il rispetto delle normative anti Covid-19. La Polizia ha anche impiegato personae in bicicletta e agenti in borghese, quest'ultimi in particolare per evitare che sulle chat potessero formarsi gruppi all'interno dei quali segnalare i posti di controllo e gli stessi movimenti dei poliziotti, al fine di eludere gli accertamenti.