Verucchio: zero contagi nelle strutture di ricovero per anziani. Il sindaco ringrazia con dolci e colombe

Attualità

Verucchio

| 16:12 - 13 Aprile 2020

Il sindaco Stefania Sabba e l'assessore Eleonora Urbinati impegnati nella consegna dei pasti gratis.

Otto famiglie di Verucchio, in stato di difficoltà, hanno ricevuto il pranzo di Pasqua grazie alla generosità della cittadinanza. In particolare i pranzi sono stati offerti da PiadaStyle, le colombe da Tiee e dai supermercati Coal e Conad, le uova di cioccolato e i dolcetti da Nestlè Santarcangelo. Ad affiancare le protezione civile nella consegna dei pasti il sindaco di Verucchio Stefania Sabba e l'assessore ai servizi sociali Eleonora Urbinati. Una volta servite le otto famiglie individuate, le amministratrici hanno portato il loro saluto e l’augurio del Comune anche alle due strutture di ricovero per anziani del capoluogo, lasciando sul cancello dolcetti e colombe, poi servite agli ospiti per la merenda pasquale, in segno di ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto dal personale e dagli addetti in ambienti sani e ben protetti dal terribile Coronavirus.