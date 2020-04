Villa Verucchio, fermati per i controlli sanitari: denunciati per droga

Cronaca

VillaVerucchio

| 15:20 - 13 Aprile 2020

I Carabinieri hanno fermato a Villa Verucchio due giovani di Tavullia.

Nella serata di ieri (domenica 12 aprile) i Carabinieri hanno fermato a Villa Verucchio due giovani di Tavullia, un 30enne e una 23enne, che stavano passeggiando. Oltre a non avere un motivo per trovarsi in un comune diverso da quello di residenza, i due hanno mostrato uno strano nervosismo, così i Carabinieri hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale. Con loro avevano 5 grammi di hashish in sei involucri di cellophane. E' scattata così denuncia per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente, oltre alla sanzione per la violazione delle norme di contenimento dell’epidemia di covid-19.